Il comunicato:

L'unione Sportiva Sestri Levante 1919 è lieta di annunciare Luca Scarlino, attaccante classe 2000, come nuovo rinforzo per i corsari allenati da mister Ruvo Scarlino è cresciuto nelle giovanili di Spezia e Sampdoria, vanta alcune presenze con la nazionale italiana under 16 e 17 e, nonostante la giovane età, due esperienze in Lega Pro con Pianese e Imolese.

In bocca al lupo per la tua nuova avventura Luca