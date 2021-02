Ginnastica Ritmica. La Polisportiva Quiliano riapre i corsi (gratuiti) per le sue piccole atlete

Un passo alla volta, verso una normalità che si spera possa arrivare a stretto giro di posta.

Il Consiglio direttivo della Polisportiva Quiliano ha infatti dato il via libera, insieme al proprio steff tecnico, per la riapertura dei corsi base per le giovani atlete che praticano ginnastica ritmica

"E' per noi una bellissima soddisfazione saper di poter ridare la possibilità alle bambine di tornare ad allenarsi - spiega il presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli - lo faremo all'aperto nello spazio antistante il palazzetto dello sport e in completa sicurezza, attenendoci a tutte le norme anti Covid-19 imposte dal DPCM.

Non potendo garantire tutti gli allenamenti perché, come sappiamo Marzo è a livello meteo pazzerello, il corso per le nostre bimbe già iscritte sarà assolutamente gratuito mentre alle bimbe che vorranno entrare a fare parte della nostra grande famiglia chiederemo solo la quota d'iscrizione assicurativa.