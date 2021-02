Volley, B2 femminile: Carcare la spunta al tie break 3-2 alla Serteco (Fotogallery)

Turno infrasettimanale per il campionato di B2 tra la Pallavolo Carcare Acqua di Calizzano contro le genovesi della Serteco V. School Genova. Battistelli schiera, Torresan libero, Zunino in regia, Briano e Giordani centrali, Raviolo banda, Cerrato e Cafagno opposti. Le padrone di casa partono forte, mettendo in difficoltà la giovane formazione ospite, si chiude 25 a 18. Nel secondo sono le promettenti atlete ospiti ad accumulare un cospicuo margine di punti che però a metà set accusano un passaggio a vuoto, subendo otto punti consecutivi dalle valligiane che sulle ali dell'entusiasmo vincono 25 a 20.

Dal secondo set la Moraglio ha rilevato la Toresan, sono entrate anche la Belandi, la Rossi e Taricco, per alcune fasi di gioco. Quando il risultato finale sembrava scontato, le biancorosse invece di chiudere definitivamente i giochi si rilassano e le genovesi prendono consapevolezza nelle proprie capacità e sospinti da una grande Parise, vero spina nel fianco delle valligiane che hanno patito oltre misura le sue battute in salto e i suoi attacchi dalla seconda linea, capitolano 25 a 19 e 25 a 21, portano le ragazze della Serteco sul 2 pari.

Il tie break è molto equilibrato e solo un guizzo di orgoglio da parte delle rocce biancorosse gli permette di chiudere sul 15 a 11. In questo strano campionato dove non essendoci retrocessioni, non è facile mantenere la concentrazione e gli stimoli per tutto l'incontro, quindi un grosso plauso va a tutte le atlete scese in campo che comunque hanno offerto una bella pallavolo per più di due ore, alle centinaia di tifosi che da casa loro hanno potuto vedere l'incontro in diretta live sul sito della Pallavolo Carcare, grazie al prezioso lavoro della dirigenza biancorossa.