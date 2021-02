Calcio. Serie D, prosegue la missione risalita per il Vado: al "Chittolina" arriva il Saluzzo (ore 14.30)

Archiviata al meglio la sfida nel turno infrasettimanale sul campo del Borgosesia, per il Vado è giunto il momento di alzare i giri del motore per sperare ancora nel traguardo salvezza.

Diventa così a dir poco fondamentale l'impegno casalingo contro il Saluzzo, atteso nel pomeriggio (fischio d'inizio ore 14.30) al "Chittolina", dove Luppi e compagni cercheranno di accorciare ulteriormente le distanze dalle dirette rivali per non retrocedere: la formazione piemontese, molto più a suo agio tra le mura amiche che in trasferta, sembra un avversario alla portata del Vado, a patto che l'atteggiamento dei rossoblu sia quello ammirato proprio quattro giorni fa contro i granata di mister Rossini.

Capitolo formazione. Tarabotto, Francomacaro e Iovine dovrebbero riproporre il 4-3-3 che ben ha impressionato nell'ultima uscita, seppur non siano da escludere alcune novità a livello di interpreti: Taddei, al rientro dalla squalifica, giocherà nella consueta posizione di regista al posto di Gulli, che dovrebbe comunque essere riconfermato a centrocampo nel ruolo di mezz'ala. Catapano, Lipani e Lorenzo Casazza si giocano due maglie da titolari, mentre in avanti è possibile che sia Barbetta ad affiancare Vignali e Saccà, con Boiga e D'Antoni pronti a subentrare nella ripresa.

