Qualche rimpianto per il rigore fallito da Vignali e un secondo tempo troppo abulico. Luca Tarabotto non può essere del tutto soddisfatto per lo 0-0 maturato contro un Saluzzo apparso non irresistibile.

Il tecnico ha anche illustrato le motivazioni che lo hanno portato a non confermare la mediana vista a Borgosesia, soprattutto per la lentezza della manovra vista oggi al "Chittolina".