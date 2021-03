Calcio, Derthona. Domenica scontro salvezza con il Vado, attenzione alla panchina di Pellegrini

La sconfitta di ieri pomeriggio in casa dell'Imperia ha portato a cinque il numero di giornate consecutive senza punti per il Derthona.

Il 2-0 del Ciccione ha infatti acuito una situazione di chiara difficoltà per i piemontesi, a secco di vittorie da otto turni (1 solo successo nelle ultime 14 gare) e con appena tre punti raccolti da fine gennaio.

La classifica per i bianconeri inizia a farsi davvero preoccupante e appare evidente come la partita di domenica con il Vado rappresenti un bivio chiave in ottica salvezza.

Anche mister Luca Pellegrini dovrà tentare di stringere qualche bullone in più alla sua panchina, in questo momento non così salda, dopo un buon inizio di stagione.

Gara da monitorare con attenzione quindi sia per i rossoblu per i tortonesi, quando il campionato è ormai giunto quasi a due terzi del suo calendario e i margini di errore iniziano a farsi sempre più ristretti.