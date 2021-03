Calcio, Vado. Troppo fioretto contro un Saluzzo non certo irresistibile

Quattro punti in due partite di per sè non rappresentano un cattivo bottino, soprattutto perchè il Vado non aveva fino ad oggi ancora raccolto due risultati utili consecutivi, ma è indubbio che il mancato successo contro il Saluzzo profumi di occasione mancata per i rossoblu.

Anche per voce del tecnico piemontese, Boschetto, i granata infatti non si sono espressi al Chittolina al meglio delle loro possibilità.

Merito anche della fase di non possesso dei vadesi, a conferma di quanto già visto a Borgosesia, dove solo un colpo di genio di Bramante aveva costretto Luppi a capitolare, ma è indubbio che a livello di proposta offensiva e ritmo di gioco la squadra di Tarabotto abbia compiuto un passo indietro rispetto alla vittoria nel turno infrasettimanale.

Quello spirito di gruppo, quel coraggio misto a una sana dose di sfacciataggine percepiti mercoledì scorso, non si sono riproposti ieri pomeriggio ed è un peccato perchè dovrebbero rappresentare caratteristiche peculiari per una squadra che mira alla salvezza.

Le difficoltà più evidenti sono emerse in mediana, dove in troppe occasioni il giro palla si è rivelato poco efficace e fine a sè stesso. In particolare da un giocatore dell'esperienza e della qualità di Taddei ci si attende un apporto più incisivo nella creazione delle linee di gioco: troppi sono stati i passaggi all'indietro per Strumbo e Tissone, tanto che i due centrali (bravi in chiusura, ma non certo con piedi sopraffini) sono stati chiamati a più riprese a impostare l'azione.

Un'aridità di idee e di corsa che inevitabilmente collegate ad una evidente sterilità offensiva. Vignali si è trovato fronte alla porta praticamente solo in occasione del rigore, con il solito Saccà a inventare sulla corsia destra e un Barbetta apparso mai in partita.

Le fondamenta appaiono più solide e questo rappresenta già un passo avanti non indifferente, per vincere servono però gol e idee, come dimostrato la scorsa settimana in quel di Borgosesia.