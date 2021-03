Calcio, Serie D: domani ancora recuperi, nel gruppo A rinviata al 14 Marzo Pontdonnaz - Legnano

Il Dipartimento Interregionale, ottimizzando la sosta del Campionato precedentemente calendarizzata per la partecipazione della Rappresentativa U19 al Torneo di Viareggio poi posticipato dall’organizzazione, ha stilato la lista delle gare da recuperare il 3, 10, 13 e 14 marzo. Si parte domani mercoledì 3 marzo alle 14.30 con tredici partite. Rinviati i seguenti incontri programmati per domani: al 10 marzo Campodarsego-Delta Porto Tolle (C), Montespaccato-Grassina (E) e Rotonda-Castrovillari (I); al 14 Pontdonnaz-Legnano (A) e Fc Messina-Licata (I); a data da destinarsi Rimini-Sammaurese (D).

Posticipi d’orario: Aquila Montevarchi-Scandicci prende il via alle 15.00

Le designazioni arbitrali delle partite del 3 marzo – ore 14.30

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Girone D: Forlì-Real Forte Querceta (Arbitro Gianluca Catanzaro di Catanzaro). Girone E: Aquila Montevarchi-Scandicci (Federico Cosseddu di Nuoro), Foligno-San Donato Tavarnelle (Stefano Moretti di Como). Girone F: Matese-Porto S. Elpidio (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Olympia Agnonese-Real Giulianova (Guido Iacopetti di Pistoia), Recanatese-Aprilia (Federico Muccignato di Pordenone), S. Nicolò Notaresco-Tolentino (Enrico Gigliotti di Cosenza). Girone G: Monterosi-Vis Artena (Enrico Gemelli di Messina), Muravera-Latina (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Insieme Formia-Nocerina (Alessandro Cutrufo di Catania). Girone I: Biancavilla-Roccella (Deborah Bianchi di Prato), Cittanovese-Paternò (Cosimo Delli Carpini di Isernia), Dattilo-Marina Di Ragusa (Gabriele Sacchi di Macerata).