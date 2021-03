Serie A: le partite della 25a giornata di campionato 

Appena chiusa la ventiquattresima giornata di Serie A, è già tempo di proiettarsi sulla venticinquesima , con un turno infrasettimanale che comincerà con i due anticipi di martedì 2 marzo. La classifica si sta, almeno in vetta, delineando: l’Inter vola altissima, con l’ennesima vittoria alle spalle e +4 punti dalla seconda, il Milan, che comunque non intende mollare e ha chiuso domenica con una vittoria fuori casa importantissima contro la Roma. Dietro, a dieci punti dai nerazzurri, Juventus e Atalanta, non ancora del tutto fuori dalla corsa scudetto ma con risultati, almeno per quanto riguarda i bianconeri, altalenanti.





Il pareggio per 1-1 contro il Verona apre a preoccupazioni diffuse e la Vecchia Signora vorrebbe tanto gettarsele alle spalle fin da subito martedì (è suo uno dei primi due anticipi) contro lo Spezia a Torino. Consultare le quote scommesse calcio può dare un’idea della fiducia dei bookmakers nella vittoria dei bianconeri (1 a 1.15, X a 6.25 e 2 a 10.00), ma visto il risultato contro il Verona, nulla è già deciso e la posizione in classifica dei liguri, decisamente al riparo dalla lotta in coda per non retrocedere, non è così bassa da giustificare una quotazione tanto negativa.





L’altro anticipo potrebbe indirizzare parzialmente il destino stagionale di un’altra squadra, la Lazio. Con 43 punti in classifica, i biancocelesti sono fuori dalla lotta per lo scudetto ma puntano a un posto in Europa, preferibilmente quella che conta. Oltre a Juventus e Atalanta hanno davanti la Roma a 44 punti e condividono la piazza con il Napoli. Le quote li danno vincenti contro il Torino senza troppi patemi: 1 a 1.45, X a 4.60 e 2 a 7.25.





Spostandoci su mercoledì, da tenere d’occhio Milan-Udinese con i rossoneri che non devono perdere il passo: 1 a 1.77, X a 3.50 e 2 a 4.45. Sempre interessante il derby ligure Genoa-Sampdoria: divise da 4 punti (la Samp è a 30 mentre i cugini a 26), le quote premiano i blucerchiati con il 2 a 2.55, anche se di poco rispetto all’1 a 2.90 e al pareggio a 3.05.





Per chiudere la giornata saltiamo a giovedì, con la capolista impegnata fuori casa nel posticipo contro il Parma. Sfida difficilissima per gli emiliani che devono vincere per sperare di salvarsi (sono penultimi con 15 punti) e partita da non sottovalutare per i ragazzi di Conte che tenteranno lo scatto per distanziare le concorrenti. Le quote non riservano sorprese: 1 a 10.00, X a 6.00 e 2 a 1.27.