Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Sanremo, stasera l'esordio sul palco dell'Ariston

C'è anche Zlatan Ibrahimovic A Sanremo. Da ieri sera il calciatore del Milan è nella città dei fiori per le ultime prove in vista dell'esordio nell'inedita veste di co-conduttore del 71° Festival di Sanremo.

Ibra è arrivato ieri all'Ariston ed è stato subito catturato dall'obiettivo di Tonino Bonomo per Sanremonews.it che lo ha immortalato all'ingresso in teatro.

Stasera lo vedremo per la prima volta al Festival, poi mercoledì sarà a Milano per assistere, causa infortunio, al match infrasettimanale contro l'Udinese, per poi tornare a Sanremo "convocato" da mister Amadeus.