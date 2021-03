Come localizzare l'indirizzo IP

Esistono vari tipi al mondo per localizzare un dispositivo mobile o fisso, oggetti ormai diventati sempre più nel quotidiano di milioni di persone. E’ facile infatti capire come la gente si continui a rifugiare sul web, soprattutto dopo quello che è successo con l'esplosione della terribile pandemia del Coronavirus.

Ma c’è anche chi va a lavorare o visto le zone gialle ha voglia di andare a prendere una boccata d’aria aperta che con l’arrivo della Primavera ci può anche stare sperando di non finire in un nuovo lockdown totale sempre a causa del Covid-19. In questa sezione vogliamo descrivervi un portale che sarà in grado di localizzare qualsiasi mio IP in maniera rapida ed efficace.

La geolocalizzazione perfetta

Una volta entrati nel sito troverete una home page con alcuni passaggi fondamentali per l’utilizzo dello strumento di localizzazione di un indirizzo IP. Sia che il dispositivo sia fisso, sia mobile non fa differenza, basterà indicare i giusti dati. Ma cosa chiede il sito all’interessato?

Come prima cosa c’è da sapere che un indirizzo IP si divide in due parti: IPv4 e IPv6, dove il primo è quello più usato dai tanti utenti. Dopo aver inserite le nove cifre, verrà richiesto il tipo di connessione che si ha a disposizione e l’hostname. Successivamente da inserire anche la nazione, il continente, la regione e la città di appartenenza. Infine si inseriranno l’internet provider e l’ASN.

Una volta realizzati questi passaggi lo strumento metterà a disposizione lo strumento che riuscirà a rintracciare l’indirizzo IP desiderato per un raggio di alcuni chilometri, sia da dispositivo fisso che da mobile. Il portale mette a disposizione dei suoi tanti utenti un dispositivo completamente gratuito, che per mette facilmente di scoprire i vari indirizzi IPv4 o IPv6. Proprio degli indirizzi IP vogliamo evidenziare una cosa molto importante per i meno esperti, visto che grazie a questo strumento sarà possibile identificare il proprio dispositivo, conoscere il nome host e localizzarlo. Da segnalare che il più comune dei due è quello IPv4 (codificato su 32 bit), mentre per quanto riguarda il IPv6 i bit sono 132 ed è meno usato dai tanti utenti. Questo sito inoltre ha molte funzioni e un’altra che vogliamo elencarvi è che questo strumento è in grado di rivelare il proprio indirizzo IP esposto o protetto da VPN.

In conclusione possiamo sottolineare come questo portale sia in linea con le nostre esigenze quando vogliamo andare alla ricerca di un indirizzo IP, funzione molto importante per quanto riguarda il mondo di internet negli ultimi anni. Basterà quindi un semplice click per accedere al portale e cominciare ad usare uno strumento molto utile e ben fornito completamente gratuito che permetterà di geolocalizzare il proprio indirizzo IP.