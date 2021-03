Comitato Paralimpico: Gianfranco Pusceddu eletto rappresentante dei tecnici nel Consiglio Regionale

Il nome di Gianfranco Pusceddu ormai da qualche anno non campeggia più nei tabellini delle prime squadre appartenenti al mondo dilettantistico, ma non per questo l'attività del tecnico savonese si è ridotta nel corso del tempo, anzi.

L'impegno nel mondo calcistico giovanile si è ulteriormente rafforzato, inoltre è arrivato un importante riconoscimento come l'elezione a rappresentante dei tecnici nel Consiglio Regionale del Comitato Paralimpico.

Rinnovata anche la rappresentanza degli atleti, con il nuotatore Francesco Bocciardo e il lanciatore Lorenzo Tonetto.