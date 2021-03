Giudice Sportivo, Serie D: più di un anno di stop per il presidente Criscitiello della Folgore, nulla da segnalare per le ponentine

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 28/ 2/2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.000,00 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

Per avere al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, all'interno dell'area degli spogliatoi, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara al quale si avvicinava senza mascherina ponendosi ad una distanza di circa un metro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 4/2022

CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

Per avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all'indirizzo del Direttore di gara stazionando nell'area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l'osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l'impianto scortata dalle Forze dell'Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l'Arbitro tentava di introdursi nell'abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell'automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare. Sanzione così determinata, ex art.35 CGS, in ragione dalla pervicacia della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO ALL’ 1/ 9/2021

DICIANNOVE GIACOMO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

Per avere nel corso del secondo tempo rivolto reiterate espressioni offensive e ingiuriose all'indirizzo di un A.A. Inoltre, al termine della gara, si introduceva nell'area degli spogliatoi e, seguitando a protestare, colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna. Allontanato, si posizionava di fronte alla finestra del medesimo spogliatoio che colpiva con ripetuti calci e pugni fino a frantumarne i vetri. Successivamente faceva nuovamente ingresso nell'area degli spogliatoi e, senza indossare la mascherina, protestava con fare minaccioso sia nei confronti del Direttore di gara che di un A.A. ponendosi ad un centimetro dal viso di entrambi e nella circostanza, spintonava l'Arbitro con il braccio facendolo indietreggiare. Tale condotta rendeva impossibile il rituale colloquio della Terna con l'O.A. e costringeva, non senza difficoltà, gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi e a farsi scortare dalle Forze dell'Ordine per poter raggiungere la propria autovettura. Infine continuava a rivolgere frasi minacciose e offensive all'indirizzo dell'Arbitro e degli Assistenti, durante la loro permanenza nello spogliatoio e fino all'effettivo abbandono dell'impianto di gioco. Sanzione così determinata in ragione della ostinata pervicacia della condotta, nonché delle disposizioni normative e federali di contenimento della pandemia da Covid19.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LONGO EMILIO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

Per avere rivolto espressioni ingiuriose all'indirizzo del Diretto di gara, allontanato

RUVO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo dell'Arbitro, al termine della gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIASSI FABRIZIO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVALAGGIO DANIEL (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PRINCIPI ANDREA (ARCONATESE 1926 SSDARL)

KAZIEWICZ CESAR BASILE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CINTOI NICOLA (CASALE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CONFALONIERI SIMONE (BORGOSESIA CALCIO)

SPERA MATTIA (CALCIO CHIERI 1955)

GAZO FRANCESCO (CITTA DI VARESE)

CARBONI FABRIZIO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

BALZO EMANUELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BIANCHI MARCO (ARCONATESE 1926 SSDARL)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAGGIO ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

PEREGO GIORGIO (CASTELLANZESE 1921)

ZAZZI FEDERICO (CASTELLANZESE 1921)

SIAULYS OVIDIJUS (CITTA DI VARESE)

PIRACCINI LUCA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

GUALTIERI MATTEO (HSL DERTHONA)

SPOTO MICHELE (HSL DERTHONA)

CALDAROLA ANDREA (SALUZZO)

DEMONTIS ANDREA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)