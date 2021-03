Trofeo Laigueglia. Momento complesso per lo sport ligure, ma l'assessore Ferro auspica la ripartenza: "Fondamentale per dilettanti e agonisti" (VIDEO)

"In questo momento, con lo sport in ginocchio, essere presenti sul territorio in occasione di questa manifestazione è un segnale molto forte: significa che Regione Liguria è vicino alle persone e allo sport. Auspichiamo inoltre che riprenda non soltanto il settore agonistico, ma anche quello dilettantistico che ne ha veramente bisogno" . Così, a margine dell'edizione 2021 del Trofeo Laigueglia, Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria.

La nostra regione in pochi giorni si ritrova ad ospitare grandi eventi sportivi, come appunto il Laigueglia e la Milano - Sanremo del prossimo 20 marzo, ma anche un evento di rilievo come il Festival della Musica italiana attualmente in corso al teatro Ariston di Sanremo. Una regione in vetrina, dunque, agli occhi del mondo: "È una Liguria che non molla e che è tutta da scoprire - ha concluso l'assessore Ferro - grazie a queste manifestazioni possiamo avere il merito e il grandissimo onore di scoprire la bellezza della nostra terra".