Calcio, Eccellenza. Di sicuro ci sarà quella virtuale, il Comitato apripista sarà quello del Lazio

Tutto pronto per dare il via ad una delle grandi novità del 2021 della LND eSport. Si parte con i primi campionati sperimentali di Eccellenza, aperti alle società appartenenti ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti. Primo CR pilota della nuovissima kermesse è quello del Lazio, guidato dal presidente Melchiorre Zarelli, pronto a lanciare il campionato “digitale” dedicato ai club del territorio.

Gli eSports sono un fenomeno inclusivo e la loro modalità principale di fruizione è senza dubbio lo streaming, realizzabile attraverso piattaforme come Youtube, che garantisce in pochi click la trasmissione dell’evento dal vivo e contestualmente la crescita dei propri fan. In un periodo storico difficile, non solo per il mondo del calcio, il Comitato ha colto le potenzialità del fenomeno ed ha deciso di fare da apripista anche per le altre regioni: il CR Lazio, infatti, sarà il primo a organizzare un campionato regionale ufficiale eSport di Fifa 2021.

La partecipazione alla competizione virtuale è, come per le altre già attive, gratuita e riservata, nello specifico, a tutte le società regolarmente affiliate al Comitato Regionale Lazio, iscritte ai campionati della stagione 2020/2021, senza distinzioni di categoria. Il campionato sarà riservato ad un massimo di 10 squadre e si articolerà su incontri di andata e ritorno, da disputare alla PlayStation. Modalità della competizione in “Pro Club” dove ogni player, potrà creare un calciatore virtuale e ricoprire un ruolo specifico in campo al fianco dei propri compagni, proprio come in una vera partita di calcio! Ogni società potrà iscrivere un team composto da un minimo di 5 “eplayers” (numero minimo di giocatori in campo) ad un massimo 15 “eplayers” che abbiano compiuto il 14° anno di età e non superato il 20° anno di età, regolarmente tesserati come calciatori per le rispettive società. Ogni club dovrà nominare un capitano e un vice capitano che avranno il compito di creare e coordinare la squadra. La prima classificata del campionato sperimentale regionale eSport, avrà la possibilità di giocarsi l’accesso alla eSerieD 202172022!