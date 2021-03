Bonus 110 "chiavi in mano"? Venite a scoprire le proposte di RB Clima a Toirano e Savona

In questo periodo si fa un gran parlare del cosiddetto “Superbonus 110%”, la misura del DL Rilancio che consente di detrarre questa percentuale a chi, nella propria casa, decide di affrontare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico facendo salire l’immobile almeno di due classi di merito (o più).

Ma che cos’è esattamente il “Superbonus 110%”? Lo abbiamo chiesto a RB Clima, azienda con sede a Toirano e show-room a Savona nata nel 2007 e trasformata in Srl nel 2015.

Spiega il fondatore Roberto Bianco: “Semplicemente è un’occasione da non perdere. Bisogna essere pazzi per non approfittare di una opportunità così”.

Entra più nel dettaglio Roberto Bianco: “Noi di RB Clima, azienda con 15 anni di esperienza nel settore, possiamo offrire al cliente un intervento ‘chiavi in mano’. Chi decide di commissionarci il lavoro non dovrà preoccuparsi di nulla, dalla parte tecnica a quella fiscale e burocratica. Potrà rientrare in casa e trovare il suo appartamento portato a un livello di eccellenza tecnologica, secondo i migliori standard oggi disponibili”.

Bianco ci riassume l’iter: “Tutto parte con un dialogo conoscitivo con il nostro studio tecnico. Dopodiché si parte per un sopralluogo e uno studio di fattibilità. Il sopralluogo, ci teniamo a sottolinearlo, è assolutamente gratuito. Non chiederemmo mai soldi al cliente qualora le circostanze dimostrassero che è impossibile salire di quelle due classi di merito necessarie per legge per accedere al bonus. Ma l’esperienza maturata in questi primi mesi di Superbonus (che, lo ricordiamo, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021) ci ha dimostrato che in quello che potremmo definire un ‘appartamento ligure medio’ non è per nulla infattibile guadagnare anche di più rispetto al minimo delle due classi di merito previste dal Decreto”.

E si arriva così alla parte operativa: “Avvalendoci di staff esterni certificati e altamente qualificati siamo in grado di effettuare qualsiasi tipologia di lavoro: cappotto termico, coibentazione perimetrale, impianti fotovoltaici, infissi, impianto termico, colonnine di ricarica per veicoli ibridi o total electric, domotica per il controllo dei carichi”.

Sottolinea il titolare: “Effettuiamo l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) Ante Intervento e Post Intervento, abbiamo la certificazione UNI 11716:2018 per posatori di cappotti, abbiamo la certificazione SOA per la categoria OS 28-II, relativa agli impianti termici e di condizionamento, disponiamo delle certificazioni FER (cioè per impianti da fonti di energie rinnovabili) ed F-gas (per maneggiare i gas fluorurati responsabili dell’effetto serra). Sono aspetti che ci sta a cuore sottolineare perché il cliente non soltanto raggiungerà il traguardo di una abitazione quasi a consumo zero, ma nel nome del rispetto per l’ambiente, più che mai importante in un luogo affascinante come la nostra Liguria, tutto ciò si rifletterà positivamente su tutto il territorio circostante. Non a caso siamo certificati anche come ‘installatori green’ per quanto riguarda tutto lo smaltimento a norma del materiale di risulta, perché noi amiamo i luoghi nei quali viviamo e lavoriamo”.

Concludiamo dicendo che, in questo periodo nel quale il Coronavirus ha limitato gli spostamenti e reso difficili i contatti umani, lo staff di RB Clima ha preso parte a riunioni di condominio e incontri preliminari con la clientela anche via Skype o attraverso le principali piattaforme di videoconferenza.

Per chi volesse invece recarsi di persona da RB Clima (previo appuntamento), ricordiamo che la sede di Toirano, nel complesso del centro commerciale Conad, a due passi dal casello autostradale di Borghetto Santo Spirito, è aperta anche al sabato tutto il giorno.

