Calcio. La Liguria punta a confermare il format dell'Eccellenza. Il presidente Ivaldi: "Confido nella permanenza delle retrocessioni"

La notizia del via libera da parte della Federazione alla ripartenza dell'Eccellenza è arrivata ovviamente anche a Genova, negli uffici del Comitato Ligure.

Il presidente Giulio Ivaldi ha infatti subito raccolto con favore le novità pervenute dal Consiglio Federale.

Presidente, la ripartenza è davvero più vicina.

"Sì, possiamo dire che si riparte. Avremo mercoledì 10 marzo all'una il Consiglio Direttivo della LND dove tracceremo le linee generali. Unitamente contiamo di dare anche una risposta definitiva sugli altri campionati, anche perchè ormai siamo alle porte della primavera".

Il format saranno al centro della discussione.

"E' così, ma contiamo di mantenere quello che abbiamo già proposto, con i recuperi fissati a fine marzo".

Il presidente Gravina ha escluso le retrocessioni, per altro istituite nel format ligure.

"Contiamo invece che possano essere confermate. Il Consiglio Federale ha infatti derogato sulle Noif e quindi ci aspettiamo di poter avere una retrocessione per girone, anche per dare un senso agonistico accettabile al torneo".

Protocolli e spese sanitarie restano il nodo principale.

"E il Comitato Regionale Ligure ci sarà a sostegno dei club con un proprio contributo".

Lo sguardo va proiettato anche alla prossima stagione.

"E sarà fondamentale far fruttare il lavoro imbastito negli ultimi 4 anni. Abbiamo 12 campi presentati e in via di approvazione, inoltre bisognerà ragionare parecchio anche in merito ai campionati giovanili. C'è stato un mancato sviluppo tecnico lungo due anni per i più giovani e bisognerà tenere conto anche di questo aspetto anche nell'organizzazione delle leve".