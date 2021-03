"Sono Zlatan, mi porti a Sanremo?" L'incredibile avventura di Francesco Nocera: "Mi ha anche chiesto di guidare..."

"Avevo deciso di uscire in moto per via dei disagi causati al traffico dall'incidente sull'autostrada, stavo tornando verso casa mia a Borgio Verezzi quando all'altezza di Borghetto ho visto un van nero fermo in coda e dentro mi è sembrato di vederci Ibra. Proprio in quel momento si è abbassato il finestrino: era proprio lui e mi ha chiesto se lo potessi portare a Sanremo". Francesco Nocera, titolare di un'impresa di costruzioni nel pietrese, non dimenticherà tanto facilmente la giornata di ieri. È stato proprio lui il motociclista che ha accompagnato Zlatan Ibrahimovic, bloccato nel traffico post incidente sulla A10 all'altezza di Ceriale, al teatro Ariston di Sanremo per la terza serata del Festival.