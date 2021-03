Vela. Ufficiale, Luna Rossa e Pietro Sibello torneranno in acqua dal 10 marzo per contendere l'America's Cupa a Team New Zealand

A seguito dell’annuncio del governo della riduzione dei livelli di allerta Covid-19, è stato stabilito che la prima regata del Match di America’s Cup inizierà poco dopo le 16:00 (NZT) di mercoledì 10 marzo,. Come da programma sono previste 2 prove al giorno. Il primo team che si aggiudica 7 regate vincerà la 36esima America’s Cup presented by PRADA.

Al momento le competizioni saranno disputate sotto livello 2 di allerta Covid-19, che prevede l’interdizione dei campi B, C, D, più vicini alla costa, al fine di evitare assembramenti. Solo quando Auckland scenderà a livello di allerta 1 sarà possibile utilizzare tutti i campi di regata.