Calcio, Eccellenza. Le società umbre contro la ripartenza, ieri il summit tra i club e il presidente Repace

Nonostante l'ok arrivato ieri dal presidente federale Gravina in merito alla ripartenza dei campionati regionali di Eccellenza, passando però la palla alla LND, è arrivato immediatamente un distinguo da parte della regione Umbria.

Ieri pomeriggio, come riporta il sito www.eccellenzacalcio.it specializzato nel calcio dilettantistico umbro, i presidenti delle società si sono riuniti in videoconferenza insieme al presidente del Comitato Repace, ribadendo la loro volontà di interrompere il campionato in corso.

L'Umbria è una delle regioni maggiormente colpite dalla pandemia, registrando anche un'elevata incidenza delle varianti.

Resta da capire a questo punto come verrà recepita la posizione umbra nel Consiglio della LND in programma mercoledì prossimo e se altre regioni seguiranno la medesima linea.