Come ormai ribadito a più riprese, è stato convocato per mercoledì 10 marzo il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dove verrà discusso il tema della ripartenza dell'Eccellenza, avuto il via libera da parte della Federazione Giuoco Calcio.

Il Comitato Ligure si riunirà già il giorno seguente per recepire le delibere della LND a livello territoriale, inoltre verrà presa con tutta probabilità una decisione definitiva in merito ai campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria.