Calcio, Imperia. Il mea culpa di Lupo: "La debacle con il Sestri Levante è responsabilità mia"

E' stato un cappotto inatteso, e sicuramente su cui ci sarà da riflettere, quello incassato a Sestri Levante dall' Imperia.

Il 6-0 rimediato al Sivori ha sorpreso anche mister Alessandro Lupo, pronto ad assumersi comunque le responsabilità per questo pesante passaggio a vuoto:

” Mi assumo le responsabilità perché evidentemente non sono riuscito a trasmettere, in settimana, quello che dovevo. Le colpe non sono dei giocatori e non sarà la partita di oggi a cancellare quanto di buono fatto tra la scorsa e questa stagione. Vedendo il nostro percorso, penso si tratti di un incidente. Peccato avere ora la pausa e non tornare subito in campo per cancellare questo risultato. Ripeto, per la partita di oggi, sono il maggiore responsabile.”