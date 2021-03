Calcio. Serie D: il Vado non demerita, ma i tre punti vanno al Derthona. Ai rossoblu non basta il gol di Strumbo, decisiva la doppietta di Emiliano

DERTHONA - VADO 2-1 (17' Emiliano, 34' Strumbo, 58' Emiliano)

FINISCE QUI LA SFIDA! HA VINTO 2-1 DEL DERTHONA, CHE RITROVA IL SUCCESSO DOPO UN DIGIUNO DURATO OTTO PARTITE. Ennesima sconfitta per il Vado che, nonostante una prova generosa, paga a carissimo prezzo due disattenzioni su palla da fermo.

94' l'ultima chance è proprio per il numero nove rossoblu, stacco aereo in torsione sul traversone di un generosissimo Saccà (migliore in campo), ma la mira non è delle migliori

93' giallo per Sbarbati, ultimi secondi per le speranze del Vado

92' angolo di Taddei sul primo palo, colpo di testa di Lipani sul primo palo, nulla di fatto e rimessa dal fondo a favore del Derthona

90' quattro minuti di recupero

88' entra D'Antoni per Casazza, ultime mosse della panchina vadese

82' ammonito Tissone, è il primo giallo tra le file rossoblu

78' ci prova Vignali dalla distanza, la sfera non prende il giro giusto e si perde sul fondo

75' entriamo nell'ultimo quarto d'ora di gara, conduce sempre il Derthona per 2-1, ma il Vado sta cercando di riequilibrare il punteggio

66' rossoblu con il 4-4-2 dopo gli ingressi di Barbetta e Vignali, Taddei e Gulli coppia centrale in mezzo al campo con Sbarbati supportato proprio dal fantasista ex Real Forte Querceta

65' subito una gran palla di Vignali che scatena la corsa di Saccà sulla fascia destra, l'ex Savona entra in area, calcia in diagonale sfiorando il palo della porta difesa da Teti.

63' Vignali per Bernardini e Barbetta per Boiga, primi cambi ordinato dalla panchina rossoblu

58' DERTHONA DI NUOVO AVANTI! Doppietta di Emiliano che, completamente dimenticato dalla retroguardia vadese sugli sviluppi del corner battuto da Cardore, insacca di testa la rete che vale il 2-1

57' sinistro di Mingiano deviato da un difensore rossoblu, Luppi non riesce ad evitare il corner

52' cartellino giallo per Mutti, toccato duro Gulli all'altezza della mediana, si arrabbiano i giocatori piemontesi per la decisione del direttore di gara

50' ritmi subito alti in queste prime battute del secondo tempo, partita aperta con entrambe le formazioni che cercano di rendersi pericolose

47' gran palla in verticale di Saccà per Boiga, che si inserisce bene tra le maglie bianconere perdendo però l'attimo per calciare

46' riparte la gara!

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di recupero le squadre vanno al riposo: Derthona-Vado 1-1, decidono al momento i gol di Emiliano e Strumbo al 17' e al 34'. Tra poco il racconto della ripresa

42' Sbarbati a centimetri dal gol! Gran destro dal limite deviato con la punta del piede da un giocatore bianconero, sfera fuori di un soffio e altro corner per il Vado

41' bello il traversone nel cuore dei sedici metri del solito Cardore, altrettanto bravo Tissone ad anticipare Varela pronto a colpire di testa

40' Taddei ferma in scivolata Mutti, intervento in ritardo e punizione dalla trequarti, lato destro, a favore del Derthona

39' costretto a lasciare il terreno di gioco Magnè, Zichella inserisce al suo posto il numero quattordici Gjura

37' prezioso il lavoro svolto fin qui in fase offensiva da Sbarbati che, con la sua fisicità, sta cercando di aprire spazi interessanti per le scorribande di Gulli, Bernardini, Saccà e Boiga

34' IL PAREGGIO DEL VADO! Angolo di Taddei, incornata vincente di Strumbo, pallone all'angolino e nulla da fare per Teti! 1-1 il nuovo parziale

28' sempre troppo lenta e prevedibile la manovra del Vado, solo qualche timido guizzo di Saccà e Boiga fin qui, ma la difesa piemontese regge senza affanni

23' cerca di scuotersi la formazione guidata da Francomacaro, ma faticano ad impensierire la retroguardia di casa i giocatori liguri

17' IL VANTAGGIO DEL DERTHONA! Colpo di testa vincente di Emiliano sugli sviluppi della punizione battuta Cardore, il pallone accarezza il palo prima di terminare la sua corsa in fondo al sacco. 1-0 per i bianconeri

14' Saccà si invola in ripartenza, Magnè lo ferma in maniera irregolare, ammonito il capitano bianconero. Primo giallo estratto dal signor Aronne della sezione di Roma 1

12' gran botta di Bernardini dalla lunga distanza, pallone che termina non distante dall'incrocio dei pali della porta difesa da Teti

9' Mutti si libera sulla corsia di destra, pallone filtrante per Spoto che in diagonale non trova lo specchio. Primo sussulto da parte dei padroni di casa

5' debutto sulla panchina dei "leoni" per mister Zichella, chiamato a sostituire Luca Pellegrini, esonerato lunedi scorso dopo i risultati negativi dell'ultimo periodo

3' tra le file vadesi subito in campo dal primo minuto il centravanti Lorenzo Sbarbati, arrivato proprio in settimana dal Castelnuovo Vomano. Fuori a sorpresa Vignali, che parte dalla panchina insieme a D'Antoni

2' la giornata qui a Tortona è soleggiata con temperatura primaverile, manto erboso in discrete condizioni

1' si parte! Completo bianco con richiami neri per il Derthona, il Vado indossa invece la tradizionale divisa rossoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni :

DERTHONA: Teti; Gualtieri, Cardore, Emiliano, Tordini; Magnè, J. Lipani, Mingiano; Mutti, Varela, Spoto.

A disposizione: Rosti, Cattaneo, Gjura, Kanteh, Andriolo, Palazzo, Draghetti, Concas, Casagrande.

Allenatore: Giovanni Zichella

VADO: Luppi; S. Lipani, Tissone, Strumbo, L. Casazza; Bernardini, Taddei, Gulli; Saccà, Sbarbati, Boiga.

A disposizione: Scatolini, Olivieri, Vignali, D'Antoni, Barbetta, Risso, A. Casazza, Bacigalupo, Catapano.

Allenatore: Cristiano Francomacaro (Luca Tarabotto assente in trasferta)