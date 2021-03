Calcio, Serie D. Scatta la 24° giornata, i due terzi del campionato sono sempre più vicini

Scritto stamane dell'impegno del Vado contro il Derthona, resta ampio e variegato il quadro delle liguri impegnate oggi pomeriggio nella 24° giornata del campionato di Serie D.

Oltre ai rossoblu, la maggior parte delle attenzioni saranno concentrate a Sestri Levante, dove i Corsari riceveranno l'Imperia, in una sorta di derby tra matricole terribili, pronte ormai a giocarsi fino in fondo le carte per un posto nei prossimi playoff.

La Sanremese invece è attesa nell'alto Piemonte, da un Borgosesia che cerca continuità e punti salvezza dopo l'exploit esterno contro il Fossano.

Andando in vetta, sarà il Gozzano a battezzare la Lavagnese di mister Masitto, mentre Bra - Casale metterà in palio punti pesantissimi per gli equilibri in cima e in fondo alla graduatoria.

La lanciatissima Castellanzese dovrà vedersela invece in casa con l'Arconatese, a pochi chilometri dall'impianto neroverde contesa aperta (alle 15:00) tra Varese e Fossano.

Nelle dinamiche di centro classifica attenzione a Chieri - Caronnese e Saluzzo - Legnano.

Completa il programma Pont Donnaz - Folgore Caratese.