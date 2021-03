Calcio. Serie D, si infiamma la lotta salvezza: Derthona e Vado non possono più sbagliare, alle 14.30 è sfida delicata tra piemontesi e rossoblu

Salvezza diretta e obiettivo playout. Derthona e Vado si giocano una fetta importante del proprio futuro già questo pomeriggio, quando al "Coppi" di Tortona andrà in scena la delicata sfida fra i piemontesi di mister Giovanni Zichella, al debutto sulla panchina bianconera dopo l'esonero del savonese Luca Pellegrini, e i rossoblu dei vari Tissone, Bernardini e Vignali, chiamati ad una vera e propria impresa nel tentativo di evitare una retrocessione che, numeri alla mano, sembra diventare un'ipotesi purtroppo sempre più probabile tra le fila liguri.

Un filotto di risultati positivi permetterebbe però al Vado di risalire la classifica, nonostante l'atteggiamento della squadra sia ancora troppo altalenante per poter pensare a una super rimonta.

Dopo gli infortuni di Pedalino e Bernasconi, inoltre, la società rossoblu è intervenuta nuovamente sul mercato, tesserando il difensore Gianluca Olivieri, ex Cairese e Albenga, e il centravanti Lorenzo Sbarbati, proveniente dal Castelnuovo Vomano. Una rosa quindi sempre più ampia e variegata, ma che deve ancora trovare la quadratura giusta per affrontare al meglio l'ultima parte di campionato.

Come già capitato nel recente passato, anche per la sfida odierna contro il Derthona, non sono da escludere novità di formazione: nonostante l'opaca prova di sette giorni fa con il Saluzzo, difficile pensare che Tarabotto possa rinunciare a Taddei nel ruolo di regista, mentre Bernardini, Bacigalupo e Gulli si giocano le altre due maglie da titolari in mezzo al campo. Tissone e Strumbo confermati al centro della difesa, qualche dubbio in più nel reparto avanzato, dove l'unico sicuro del posto potrebbe essere Vignali.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.