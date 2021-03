Nasce 1•1, la "Dad" del calcio dedicata giocatori e allenatori: "Sarà una banca dati dei gesti tecnici aperta a tutti"

I giovani , risparmiati dai casi più gravi scatenati dall'infezione di Sars Cov 2, hanno però visto compresse molte libertà date per scontate, come l'interazione con i propri coetanei, le lezioni in presenza a scuola e la possibilità di praticare attività sportiva .

"E' nato tutto un po' per gioco. Da allenatore in Sisport Scuola Calcio Juventus, ho pensato insieme ai miei colleghi, il perugino Marco Panzolini e l'astigiano Simone Perla di istruire i ragazzi a casa attraverso i video, postandoli sulle varie piattaforme social, con la spiegazione e l'illustrazione di determinati gesti tecnici. Il riscontro è stato subito entusiasmante, con decine di migliaia di visualizzazioni, tanto che a breve verrà varata una vera e propria applicazione ad hoc, in collaborazione con la dianese Ottavia Guidarini. L'obiettivo è di creare una piattaforma aperta, anche quando il coronavirus ci avrà lasciato, per permettere a giocatori e tecnici di ampliare il loro bagaglio di conoscenze. Ognuno, in un'apposita sezione, avrà modo di aggiungere anche le proprie skill".