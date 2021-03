Sanremo: per Ibrahimovic tre giorni di allenamenti alla ‘New Life Fitness’ con il personal trainer sanremese Luca Bruna (Foto e video)

Dove si allena Ibra? È forse la domanda che più volte ci siamo sentiti rivolgere nella settimana del 71° Festival. E la risposta era semplice, a portata di mano.

Il numero 11 del Milan ha scelto la ‘New Life Fitness’ di via Carli per tre sedute: mercoledì, venerdì e sabato. Ottimo il rapporto con i due personal trainer Chaabane Djebali e Luca Bruna oltre che con il presidente Sondes Aouled.

“Ha effettuato lavori di riabilitazione dall’infortunio con il suo fisioterapista - ci racconta il personal trainer Luca Bruna che lo ha seguito in palestra - mentre per la parte alta ha lavorato con i pesi e lo abbiamo aiutato per carichi, scarichi e per gli esercizi da fare in due. Un professionista serio e determinato oltre a un grande atleta”.

“Si è dimostrato un ragazzo gentile e disponibile - aggiunge Bruna - ci ha anche regalato molto materiale del Milan che ho gradito anche se sono interista…e resto interista!”.