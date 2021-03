Basket, Serie B femminile: l'Amatori Savona torna in campo, vincendo largamente all'esordio

Buone e vecchie abitudini per le biancorosse che dopo un anno tornano a giocare una partita ufficiale e lo fanno...vincendo!

Inizio di partita che vede le savonesi pagare l'emozione iniziale, attacco statico con poche idee che si affida principalmente al tiro da fuori, ma è grazie ad una difesa più decisa che l'APS riesce a conquistare qualche canestro in contropiede arrivando così alla prima sirena sotto di 2 lunghezze sul punteggio di 18-16. Nella seconda frazione le biancorosse migliorano la concentrazione in attacco eseguendo quanto richiesto da coach Dagliano, alzano l’intensità difensiva coprendo molto più facilmente il campo e piazzano un importante break (12-33) chiudendo così in vantaggio la seconda frazione 30-49.

Al rientro dagli spogliatoi le pappagalline si fanno sopraffare dall’intensità e dalle difese organizzate che le ragazze di coach Lazzari mettono in campo, tanto da non riuscire a rispondere e permettono di far ricucire il divario fino al +7, ma ci pensa il duo Paleari-Pregliasco a ricacciare indietro le piemontesi dando un po’ di ossigeno alla squadra e arrivando alla penultima sirena in vantaggio 46-61. Nell’ultimo periodo di gioco le pappagalline sono brave a non perdere la concentrazione gestendo così il vantaggio fino alla sirena finale con il tabellone che recita 60-76. Cattivo approccio alla gara, ma tutto sommato una discreta prova vista l’inattività che il Covid-19 ci ha portato.

Prossimo appuntamento derby d’alta quota tra i teli del geodetico domenica ore 18.15 contro Basket Pegli.





Serie B Femminile – 1° giornata

A.D. Polisportiva Pasta - Amatori Pallacanestro Savona 60-76 (18-16; 30-49; 46-61)

PASTA: Scelza 9; Lancini 10; Tuberga 3; Grasso; Thompson; Ramellini; Bisignano 2; Paschetta; Ercole 15; Fiore 2; Cortese 13; Demartini 6. - All Lazzari Ass. Ciavarra

SAVONA: Sansalone 4; Tosi 7; Pregliasco 14; Guidetti; Lanari 3; Zignego 7; Picasso 2; Paleari 18; Zappatore 10; Franchello 5; Leonardini 6. - All Dagliano Ass. Cacace - Farann