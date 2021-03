Calcio. E' il giorno del Consiglio Direttivo della LND, si definiranno i confini per la ripartenza

Dopo settimane ricche di tensione, figlie soprattutto del grande scontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il numero uno della LND, Cosimo Sibilia, il massimo dirigente del movimento dilettantistico e i presidenti dei Comitati Regionali si ritroveranno per stabilire tempistiche e modi per la ripartenza del campionato di Eccellenza.

Il quadro ai nastri di partenza si presenta variegato. In primis per la spaccatura generata dal mancato appoggio di parte dei Comitati allo stesso Sibilia nella corsa al vertice della Figc e in seconda battuta per le diverse posizioni sui format assunte da regione a regione.

Ci sono Comitati, ad esempio come Lombardia e Veneto, che hanno aperto alla possibilità di bloccare le retrocessioni e permettere alle squadre che non intendono tornare in campo di mantenere comunque la categoria, mentre la Liguria, tramite il presidente Giulio Ivaldi, ha confermato il proprio format con tanto di declassamento in Promozione.

Questo sarà uno dei punti chiave, oltre ovviamente ai protocolli e ai rimborsi per le spese sanitarie: i Comitati Regionali manterranno una propria autonomia di scelta, oppure alcune linee comuni, come lo stop alle retrocessioni invocato da Gravina, dovranno essere obbligatoriamente perseguite?