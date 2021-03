Calcio. Il punto del presidente Ivaldi dopo il Consiglio LND: "Confido ci siano quasi tutte le squadre al via dell'Eccellenza"

Il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, è già di rientro verso la Liguria dopo il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

Tanti i temi toccati, a partire dal blocco delle retrocessioni e alla possibilità per i club di non partecipare al campionato. Questa la proposta varata dalla LND e che dovrà essere vidimata dalla Figc.

Presidente, è passata la linea opposta a quella della Liguria.

"Non era solo il nostro punto di vista, ma anche quello di altri Comitati. Con coerenza abbiamo tenuto il punto, ma la Federazione ha sottolineato come i fattori extrasportivi derivanti dalla pandemia siano troppo condizionanti per le società, così non vi saranno retrocessioni e chi vorrà potrà non partecipare al torneo. Come penale non si potrà concorrere per i ripescaggi per due stagioni consecutive e per mantenere la categoria le società dovranno pagare l'intera quota di iscrizione".

C'è il rischio di qualche rinuncia di troppo?

"Confido siano particolarmente ridotte e che quasi tutti i club si presentino in campo".

Nulla da fare dalla Promozione alla Seconda.

"Esatto, si aspetta solo la ratifica federale"

Sui tamponi è stato trovato un punto comune?

"L'accordo con Federlab sarà allargato anche all'Eccellenza. Come ho già avuto modo di ribadire il Comitato Ligure non si tirerà indietro nel sostenere i vari sodalizi, inoltre attendiamo novità dal Decreto Sostegno. C'è ancora una quota derivante dal contributo Covid che verrà ripartito tra le squadre pronte a ripartire".

Gli allenamenti collettivi saranno possibili dopo l'ok definitivo della Figc.

"Contiamo sia particolarmente rapido".

Ipoteticamente se da lunedì prossimo partissero gli allenamenti, le squadre quando saranno in campo?

"Nell'ultimo week end di marzo, ma ovviamente parleremo con i club interessati".

Senza retrocessione è evidente che i playout paiono destinati a non essere disputati.

"Sarebbero 25 partite inutili. Ne discuteremo domani in Consiglio Regionale".