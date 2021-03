Calcio in streaming: la Serie A si sposta su Internet?

Da tempo lo streaming sta monopolizzando il settore del cinema e della televisione: come dimostrano i numeri, sempre più persone in Italia utilizzano servizi di streaming online per vedere il loro film preferito o la serie TV del momento. E forse anche il calcio potrebbe aumentare la sua presenza nel settore dello streaming.

Per la precisione, nel 2020 si è assistito a un forte incremento nel numero degli abbonati a piattaforme come Netflix, Disney +, Prime Video, DAZN, TIMVision, NowTV, Infinity, Apple+: circa +2,4 milioni di utenti in più e 900.000 nuovi abbonati paganti. A fine 2020, si contavano 7 milioni di abbonati paganti e 10,7 milioni di abbonamenti.

I due numeri sono differenti perché spesso, molti servizi di streaming vengono offerti gratuitamente all’interno di determinate offerte. Per esempio, acquistando nuovi prodotti Apple vengono regalati dei mesi su Apple+; mentre con determinate offerte per Internet & Telefonia, TimVision viene incluso nel costo mensile. Il numero invece di utenti che usufruiscono dei servizi è pari a 16 milioni: spesso, infatti, gli abbonamenti vengono condivisi in famiglia e tra amici.

Serie A in streaming su DAZN per il triennio 2021-24?

Sky ha già messo le mani sul prossimo triennio di Champions League ed Europa League, ma sta incontrando serie difficoltà ad assicurarsi i diritti per il suo vero cavallo da battaglia: la Serie A. Infatti, la nostra Serie A porta ben 6,5 milioni di telespettatori incollati davanti allo schermo a ogni giornata calcistica. Un bottino che fa gola a molti, anche alle piattaforme streaming.

Esistono molte piattaforme per vedere in streaming le partite di calcio in modo legale, senza usare il cosiddetto “ pezzotto” per lo streaming illegale . DAZN però è sicuramente il servizio che si sta inserendo nel mercato italiano con più forza. Negli anni passati, DAZN era riuscita a ottenere 3 partite su 7 per ogni giornate di Serie A. Una situazione che aveva obbligato Sky a trovare un accordo con DAZN, per aggiungere il canale di DAZN nel pacchetto calcio di Sky (e rendere le partite così disponibili anche agli abbonati Sky).

La situazione però ora sembra si sia ribaltata: DAZN ha offerto ben 840 milioni di euro a stagione per assicurarsi l’esclusiva di 7 partite su 10 per giornata calcistica della Serie A. L’offerta di DAZN verrà sostenuta da TIM per il 40% e le due società collaboreranno insieme per garantire la visione dei contenuti a tutti gli utenti.

Le società di Serie A sono ancora divise sulla decisione finale: al momento DAZN avrebbe ottenuto 11 voti favorevoli (tra cui Inter, Juve, Milan, Napoli e Lazio), mentre le altre 9 squadre si sarebbero astenute. L’indecisione si deve alla recente presa di posizione di Sky, che avrebbe messo sul tavolo il pagamento immediato dell’ultima rata per i diritti degli anni precedenti e anche di parte della propria offerta.

Il problema delle IPTV e la mano della criminalità organizzata sul calcio in streaming

DAZN però, complice il supporto di TIM, sembra in testa alla gara per i diritti televisivi sulla Serie A, che si sposterebbe quindi sul web. Se ciò accadesse, i 3,5 milioni di utenti attuali di DAZN sarebbero destinati ad aumentare di molto, e considerato il prezzo basso per l’abbonamento, potrebbe incentivare molte persone a registrarsi per guardare il calcio in streaming in modo legale.

Già, perché anche il calcio, come ogni altra forma di intrattenimento su schermo, soffre del fenomeno della pirateria digitale. Lo streaming IPTV sfortunatamente affligge anche l’Italia: esistono dei servizi, ovviamente illegali, che vi permettono di vedere buona parte delle offerte di Pay TV pagando solamente una frazione del prezzo reale.

La Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la polizia postale, ha però assestato un duro colpo a questo mercato illegale. L’operazione “Perfect Storm” ha permesso di chiudere oltre 5500 “risorse informatiche” usate dai criminali: server, canali Telegram, siti internet, piattaforme online.

Non solo, perché CloudFlare dovrà pagare 5000 euro al giorno finché non decide di bloccare definitivamente la fornitura dei suoi servizi alle IPTV. Così, infatti, ha deciso il Tribunale di Milano con una sentenza a dir poco storica: CloudFlare, è una delle più grandi reti di server al mondo, che spesso viene usata dai gestori delle IPTV.

Un duro colpo al mercato illegale delle IPTV, ma anche alla criminalità organizzata. Infatti, dei 5 milioni di italiani che usufruiscono di questo servizio, sono davvero pochi a sapere che dietro le IPTV si nascondono potenti organizzazioni criminali, tra cui anche la Camorra. Pagare un IPTV significa quindi foraggiare anche la criminalità organizzata del nostro paese.

Gli utenti “furbetti” però oggi rischiano davvero grosso. La Guardia di Finanza è in possesso di tutti i server e dei relativi dati che gli utenti hanno fornito per iscriversi al servizio (quindi anche dei metodi pagamento, visto che le IPTV richiedono degli abbonamenti). La Finanza inizia ora a esaminare i dati per rintracciare tutti gli utenti: cosa si rischia? Un multa da minimo 2582 EUR fino a 25.882 EUR e anche il carcere (condanna dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione).

Calcio in streaming in Italia e all'estero

Insomma, complice il duro colpo alle IPTV e il possibile passaggio della Serie A sulla piattaforma streaming di DAZN, tantissimi spettatori si sposteranno sull’infrastruttura web di DAZN. Le partite si possono vedere sulle rispettive App per TV, computer, smartphone e tablet. E quando si tratta di guardare partite di calcio, spesso si decide di usare una VPN italiana per lo streaming .

Una VPN sarebbe una rete privata virtuale: un servizio che permette di navigare in rete in sicurezza e anche anonimato, grazie alla crittografia AES 256 bit che proteggere la nostra connessione. Usando una rete privata virtuale, si possono anche aggirare i blocchi di restrizione per Internet (ad esempio nelle reti a lavoro o scuola, alcuni siti potrebbero risultare bloccati).

Inoltre, le VPN sono il miglior modo per vedere le partite di calcio quando si è all’estero (magari per viaggio o lavoro). Grazie a questi servizi, si può cambiare sia il proprio indirizzo IP, sia la propria posizione, permettendo quindi di accedere alle piattaforme di streaming italiane come se ci si stesse collegando dall’Italia (evitando anche blocchi regionali per i contenuti).

Per concludere, la Serie A dovrà decidere entro il 29 Marzo (data della scadenze delle offerte) a chi affidare i diritti televisivi della competizione sportiva più seguita in Italia. Se non ci saranno altri colpi di scena e l’offerta più alta rimanesse quella della coppia DAZN-TIM, molto probabilmente inizierebbe una nuova era per il calcio italiano: quella della visione in streaming.