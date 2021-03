America's Cup: Luna Rossa e Pietro Sibello fanno sognare, è 1-1 contro la corazzata New Zealand

E' 1-1 , è testa a testa. L'armata New Zealand è stata costretta a piegare per una volta il capo di fronte a Luna Rossa.

E' stata una notte ricca di emozioni quella vissuta nel golfo di Hauraki , con le prime due regate di Coppa America che hanno in parte visto i pronostici rivisti: i padroni di hanno confermato la loro forza, ma Luna Rossa non è da meno, anche con vento sostenuto.

A uno scatto sulla linea di partenza praticamente paritario, il primo faccia a faccia ha sancito il vantaggio che si è trascinato fino al traguardo per i padroni di casa, con Luna Rossa alla ricerca di un'orzata sulla poppa di Te Rehutai. Manovra non conclusa, con una conseguente perdita di velocità dell'imbarcazione italiana. Immediata la protesta, ma i giudici non hanno ravvisato irregolarità da parte dei kiwi non essendoci ingaggio.