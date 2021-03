Calcio, Eccellenza. Il Piemonte ripartirà l'11 aprile

Dovrebbero iniziare a stretto giro di posta le consultazioni tra le società del Piemonte Valle d'Aosta e il Comitato Regionale.

Insieme i club e il CR Piemonte decideranno quale strada perseguire la ripresa.

Il via agli incontri è stato fissato per il prossimo 11 aprile.

Il comunicato:

Si è svolta mercoledì, a Roma, la riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. All’ordine del giorno, l’atteso indirizzo sulla ripresa dei campionati della stagione sportiva 2020-2021 di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5.

Sono state recepite prioritariamente le indicazioni del Consiglio Federale e verranno trasferiti alla FIGC i format elaborati dai singoli Comitati Regionali. Spetterà ora al Presidente Federale, che ha ricevuto la delega apposita unitamente ai vice presidenti della FIGC, valutare e successivamente ratificare le proposte ricevute e la loro congruità al fine di consentire l’auspicata ripresa dell’attività organizzata dai singoli Comitati Regionali per quanto attiene ai Campionati di interesse nazionale.

Il Presidente Mossino ha portato le istanze rappresentate nel corso degli incontri con le Società interessate, con particolare riferimento al blocco delle retrocessioni, alla possibilità di scegliere se proseguire con l’attività e la necessità di attivare i ristori.

Relativamente alle restanti categorie il Presidente regionale ha chiesto di ufficializzare il prima possibile la chiusura delle attività e la sospensione di tutte le rate di pagamento relative alle quote di iscrizione in scadenza, risultando di competenza della F.I.G.C. ogni decisione relativa all’attività giovanile.

In merito alle quote di iscrizione che la LND chiederà di pagare anche alle Società dei Campionati di interesse nazionale che non intenderanno ripartire. Il Presidente Mossino ha espresso il suo voto contrario non ritenendo consono imporre obblighi economici a carico delle Società per un servizio non utilizzato. Purtroppo, anche avendo difeso questa posizione la delibera è stata assunta a maggioranza.

Nelle prossime 48 ore ed al momento in cui verranno acquisiti tutti i dati inerenti i test antigenici, il Presidente Mossino procederà alla convocazione delle Società dei rispettivi Campionati interessati al fine di concordare tutte le modalità conseguenti alla ripartenza delle attività, prevista per l’11 aprile.