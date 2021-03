Calcio, Pro Savona. Arcuri non ci ripensa: "Difficile che le mie dimissioni possano essere revocate".

Il direttore sportivo ha infatti comunicato la propria uscita dai quadri dirigenziali del club biancoblu e non sembrano esserci margini per eventuali marce indietro.

"Ho ravvisato una situazione di stallo all'interno del club e ho ritenuto opportuno provare a dare una scossa. Ci sono alcune problematiche tecniche e organizzative e mi auguro che i prossimi mesi, con lo stop ai campionati, possano essere utili per riorganizzarsi.

Dimissioni irrevocabili? Direi di sì, dovrebbero cambiare troppe cose per un ripensamento".

"Li posso tranquillamente smentire, non ho rinunciato alla mia carica. E' chiaro che con lo stop al campionato sarà necessario riprogrammare tante cose e con la società ci confronteremo sulla direzione da intraprendere nella prossima stagione, ma come penso succederà nella maggioranza dei club dopo la decisione della Figc.

Sulla bontà del progetto societario e tecnico non ho dubbi, i tifosi biancoblu possono dormire sonni tranquilli. A tal proposito mi è spiaciuto leggere alcune dichiarazioni di Pietro Arcuri, ho ritenuto il suo strappo non consono in questo momento".