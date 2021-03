Calciomercato. La Sanremese perde a sorpresa il proprio centravanti, Romano passa al Pineto

La Sanremese Calcio comunica il passaggio dell’attaccante Giacomo Romano al Pineto, compagine che milita nel girone F di serie D.

La società, in base alla richiesta del calciatore che ha preferito avvicinarsi a casa in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ha provato a trattenerlo, ma poi ha dato il via libera al trasferimento.

“Ringrazio la società – spiega Romano – ho deciso di avvicinarmi a casa ma voglio esprimere comunque la mia gratitudine a tutti i compagni, al mister, alla dirigenza e ai tifosi. A Sanremo sono stato benissimo, auguro al club e alla piazza di raggiungere tutti i traguardi prefissati in questa stagione e di crescere ulteriormente anche in futuro“.