Bonus ristrutturazioni 2021: scopriamolo insieme a RB Clima, a Toirano e a Savona

“Siamo tra le prime aziende in tutta la Liguria a offrire lo sconto immediato in fattura in linea con il Bonus ristrutturazioni 2021 al 50% previsto dal governo per chi effettua operazioni di manutenzione in appartamenti singoli o in condominio”.

Ad annunciarlo è Roberto Bianco, fondatore e titolare di RB Clima, azienda con 15 anni di esperienza nel settore, fondata nel 2007 e trasformata in Srl nel 2015.

Ci spiega più nel dettaglio Roberto Bianco: “Questo bonus è cumulabile con il Superbonus 110%, ma attenzione: sono due cose opposte. Se infatti per il Superbonus siamo noi a spiegare al cliente quali interventi di efficientamento energetico dovrà effettuare per conquistare quelle due classi energetiche di merito previste dal decreto legge, qui il percorso è opposto; è il cliente che viene a illustrarci il suo progetto di ristrutturazione che può riguardare pavimentazioni, rifacimenti di aree della casa come ad esempio il bagno, innalzamento o abbattimento di tramezze e, in base alle sue esigenze, noi lo guidiamo attraverso la soluzione ottimale effettuando sopralluoghi e un rendering in 3D con le illustrazioni dell’aspetto che prenderà la sua casa a lavoro finito”.

Prosegue Roberto Bianco: “Anche in questo caso, come avevamo già annunciato a proposito del Superbonus 110%, tutto inizia con un colloquio conoscitivo con lo staff tecnico guidato dal nostro architetto Lucia Pelosi, che offrirà al cliente i migliori consigli per ristrutturare, del tutto o in parte, la sua casa”.

Ci siamo recati in visita presso la sede di RB Clima a Toirano, in via dell’Innovazione 18 (nel complesso del centro commerciale Conad).

Ci illustra il titolare Roberto Bianco: “Presso il nostro show-room in Darsena a Savona, nel complesso Crescent, si possono osservare e toccare con mano tutte le migliori tecnologie disponibili al momento (sia a Toirano che a Savona i modelli esposti sono funzionanti) costantemente aggiornate con tutte le novità appena uscite. Siamo rivenditori autorizzati monomarca Daikin Aerotech, un marchio estremamente selettivo che conta soltanto 46 sedi in tutta l’Italia. I prodotti Daikin Aerotech godono di 6 anni di garanzia totale dal momento dell’installazione.

Inoltre ricordiamo che tutto il nostro staff tecnico e ogni collaboratore esterno è accuratamente selezionato secondo i massimi standard europei. Abbiamo la certificazione UNI 11716:2018 per posatori di cappotti, abbiamo la certificazione SOA per la categoria OS 28-II, relativa agli impianti termici e di condizionamento, disponiamo delle certificazioni FER (cioè per impianti da fonti di energie rinnovabili) ed F-gas (per maneggiare i gas fluorurati responsabili dell’effetto serra). E, a lavoro finito, cosa più che mai importante in questo periodo di pandemia, disponiamo anche dei codici ATECO per la sanificazione conclusiva ad ozono dei locali”.

Conclude Roberto Bianco: “Anche con lo sconto immediato in fattura offriamo pagamenti rateali in 12 mesi a tasso zero, senza anticipo e senza spese istruttorie”.

Inoltre, in questo periodo nel quale il Coronavirus ha limitato gli spostamenti e reso difficili i contatti umani, lo staff di RB Clima ha dato ancora una volta prova di stare al passo a livello tecnologico e ha preso parte a riunioni di condominio e incontri preliminari con la clientela anche via Skype o attraverso le principali piattaforme di videoconferenza.

Per chi volesse invece recarsi di persona da RB Clima (non c’è obbligo di appuntamento) ricordiamo che la sede di Toirano, nel complesso del centro commerciale Conad, a due passi dal casello autostradale di Borghetto Santo Spirito, è aperta anche al sabato tutto il giorno. Un’opportunità utile per i proprietari di seconde case che hanno l’opportunità di recarsi in Liguria soltanto nel weekend, ma un bel vantaggio anche per i liguri stessi che in settimana lavorano e possono dedicare il sabato a offrire le giuste attenzioni alla loro casa.

Naturalmente il Bonus ristrutturazioni, così come il Superbonus 110%, è riservato ai privati. Ma ricordiamo che RB Clima da anni lavora anche con il settore delle aziende, dell’accoglienza alberghiera, della ristorazione e quindi, per tutte queste categorie, dispone sempre di tante interessanti opportunità e offerte.

RB Clima

Viale dell’Innovazione, 18 – Toirano. +39 019 4500109 | Cell. +39 331 4407983 | Fax. +39 019 4500467

Show-room: piazza Guido Rossa, 14r (complesso Crescent) – Savona Darsena

Sito: www.rbclima.it E-mail: rbclima@rbclima.it