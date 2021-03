Confronto Sindacati - Governo dopo la Riforma dello Sport: "Servono interventi di sostegno per i seicentomila lavoratori del settore"

Riprende il dialogo sulla Riforma dello Sport e Lavoro Sportivo varata nelle scorse settimane dal Consiglio dei Ministri, in attesa della pubblicazione del DL in Gazzetta Ufficiale e della nomina del Sottosegretario con Delega allo Sport.

I sindacati di categoria Slc Cgil, Nidil Cgil, Fisascat Cisl, Felsa Cisl, Uilcom e Uiltemp, al tavolo in modalità telematica con il Capo Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Giuseppe Pierro, hanno sollecitato la definizione di una strategia per la ripresa e la sostenibilità del settore Sport nonchè sugli stanziamenti a sostegno dei lavoratori del comparto stimati in oltre 100mila lavoratori dipendenti e più di 500mila collaboratori sportivi. Tempo due anni per il varo dei Decreti Correttivi; il confronto proseguirà su tavoli tematici ad hoc sulla nuova normativa non ancora entrata in vigore.