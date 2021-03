Nominato il nuovo Sottosegretario allo sport, la ricostruzione del movimento sarà nelle mani di Valentina Vezzali

La notizia circolava già da ieri, ma nel Consiglio dei Ministri odierno è arrivata l'ufficialità: il nuovo Sottosegretario allo Sport è Valentina Vezzali, una colonna del movimento azzurro grazie ai sei ori olimpici conquistati, senza dimenticare i 16 titoli iridati e i 13 primati continentali in bacheca.

"Sono profondamente onorata - ha dichiarato la Vezzali - per l'incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio. Essere chiamata ad occuparmi di sport, cioè di quello che è il mio mondo e la famiglia dalla quale provengo, è per me una sfida importante che affronterò con tanta umiltà e forte determinazione. Mi metterò da subito al servizio della comunità sportiva del nostro Paese, ben consapevole che il momento che stiamo vivendo è, anche per il nostro mondo, particolarmente difficile e delicato. E' necessario rilanciare lo Sport a 360 gradi e delineare, con scelte importanti, il suo futuro".

Per l'ex schermitrice non è la prima avventura politica, dopo la vicepresidenza di Scelta Civica, il partito fondato dall'ex presidente del Consiglio Mario Monti.