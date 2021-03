Calcio. Rinuncia all'Eccellenza. I club dovranno comunicarla entro martedì 16 marzo

Il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria, come detto, recependo l’indicazione del Consiglio Direttivo della LND in merito all’opportunità di non procedere alle retrocessioni nei campionati oggetto di ripresa, ha stabilito il blocco delle retrocessioni dal Campionato Regionale di Eccellenza maschile s.s 2020/2021 al Campionato Regionale di Promozione maschile s.s. 2021/2022.

Per quanto sopra indicato, il Consiglio Direttivo del C.R.Liguria ha, altresì, determinato di non disputare alcuna fase di play out al fine di non gravare le Società affiliate di ulteriori costi e problematiche organizzative per la disputa di gare prive di titoli sportivi in palio.

Le Società che ritengono di non proseguire l’attività, sono tenute a darne comunicazione scritta esclusivamente a firma del Presidente della stessa, all’indirizzo pec del C.R.Liguria lnd.crliguria@pec.it, entro e non oltre le ore 19.00 di martedì 16 marzo 2021.

La mancata comunicazione nei modi e nei tempi sopra indicati è da considerarsi a tutti gli effetti assenso alla prosecuzione del Campionato. Si precisa, infine, quanto segue in relazione alle Società che decideranno di non riprendere l’attività:

Le stesse incorreranno nel blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni sportive;

Saranno tenute al pagamento di quanto dovuto per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza s.s. 2020/2021;

Non sarà loro consentita in alcun modo la ripresa degli allenamenti collettivi.