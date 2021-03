Calcio, Serie D. Il Giudice Sportivo ferma per un turno Capra, Demontis e Buso

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 7/ 3/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

Euro 500,00 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

Persona non identificata, al 35º del secondo tempo, dopo aver scavalcato la recinzione dell’impianto di gioco, faceva indebito ingresso nella tribuna dove rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo delle persone ivi presenti.

Euro 400,00 ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

Per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, fatto ingresso sul terreno di gioco. Veniva allontanato dai dirigenti locali. Successivamente reiterava la condotta. Sanzione così determinata anche in considerazione della fattiva collaborazione dei dirigenti locali.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIARLONE CRISTIANO (IMPERIA)

Per avere, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo di un fotografo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAZZOLENI ACHILLE (CASTELLANZESE 1921)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

IENTILE ANDREA (ARCONATESE 1926 SSDARL)

PASTORE MARCO (ARCONATESE 1926 SSDARL)

CAPELLUPO STEFANO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

PIRACCINI LUCA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

DEMONTIS ANDREA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

BUSO NICOLO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUTZOLU TOMMASO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GHILARDI ANDREA (CASTELLANZESE 1921)

GEMELLI RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

MAGNE DANNY (HSL DERTHONA)

