Gli sport sull'erba pronti a ripartire, la grande stagione dell'equitazione è ormai ai nastri di partenza

La fine della stagione autunno-inverno dà il via al ritorno delle corse sull’erba negli ippodromi delle grandi città, quello di San Siro a Milano, Capannelle a Roma e il Visarno a Firenze.

Riparte così il galoppo che conta, quello che sboccia in primavera con i rientri dei soggetti più stimati, la preparazione agli appuntamenti più attesi, quindi le classiche, quando l’aria si farà sempre più calda, estate che speriamo possa rivedere la presenza del pubblico negli impianti, spettatori che fanno da cornice, insieme al paesaggio prealpino, allo spettacolo delle corse di un impianto che altrimenti parrebbe “svuotato” come quello varesino. Proprio domani domenica, 14 marzo, inaugurerà come detto la stagione l’ippodromo milanese gestito ormai da diversi anni dal gruppo Snaitech.

Tanti cavalli dichiarati partenti anche dal quartier generale di Varese, le scuderie di Via Galdino, che da qualche mese ormai sold out con oltre 350 cavalli, occupate per una buona fetta dagli effettivi di Bruno Grizzetti, l’allenatore di Viggiù, da anni uno dei trainer più vincenti del panorama italiano. Il “Grizzly” è partito col piede giusto con due vittorie piuttosto nette nelle dimensioni di due soggetti molto stimati come Agiato e Virgin Isla, due velocisti che si sono imposti proprio ieri sulla dirittura capitolina di Capannelle. Entrambi con a bordo il jockey Fabio Branca, uno dei più talentuosi fantini che montano nel nostro paese, che quest’anno ha firmato un accordo di prima monta proprio con il team Grizzetti Galoppo.

Anche Marco Gonnelli avrà un paio di ingaggi domani a Milano, uno sia per Federica Tomasini che per il trainer tunisino Ridha Haboubi. Le gare all’ippodromo di San Rossore, che tra poco avrebbe dovuto proporre il tradizionale Premio Pisa, sono state momentaneamente sospese in considerazione della pericolosità della pista e probabilmente verranno dirottate all’ippodromo Visarno di Firenze che la settimana prossima dovrebbe riaprire i battenti. Su questa pista ultracentenaria il 25 aprile andrà in scena come consuetudine la Corsa Dell’Armo, la più antica in assoluto del galoppo nostrano.