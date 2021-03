I sindacati accolgono con favore la nomina di Valentina Vezzali a Sottosegretario allo Sport: "Ora miglioriamo insieme la riforma"

Si tratta di un ulteriore passo importante per proseguire nel proficuo confronto intrapreso da oltre un anno con il precedente Ministero e con il Dipartimento dello Sport sotto la Presidenza del Consiglio, con il quale le Organizzazioni Sindacali ieri hanno tenuto un incontro in modalità telematica, che hanno ritenuto propositivo.

“Ora si tratta di proseguire nel confronto per provare a migliorare l’importante Riforma strutturata del Settore, prevista con l’approvazione dei decreti, per ciò che il Settore rappresenta nel nostro Paese sia sotto l’aspetto sociale e culturale, che di benessere e salute, riconoscendo il giusto valore economico e occupazionale per giungere all’estensione dei più elementari diritti del lavoro” commentano i Sindacati.

“Il settore dello Sport, a causa della pandemia, sta attraversando un momento di grande sofferenza. Per questo necessita di risposte urgenti – concludono Slc Cgil, Nidil Cgil, Fisascat Cisl, Felsa Cisl, Uilcom e Uiltemp - Ora attendiamo lo sblocco del Decreto Sostegno con l’erogazione delle indennità per le lavoratrici e i lavoratori del Settore e auspichiamo in un confronto in tempi brevi con la Sottosegretaria Vezzali, che solleciteremo già nelle prossime ore per condividere le soluzioni più utili.”