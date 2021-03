Calcio, allenatori: aperto il bando per diventare tecnico regionale - licenza D

Con Comunicato Ufficiale n. 242 2020/2021 del Settore Tecnico della F.I.G.C., dello scorso 05.03.2020, reperibile al link https://www.figc.it/media/132595/cu242_2021.pdf (CLICCA QUI PER SCARICARLO), è stato pubblicato il bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale Licenza D” la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. dal 26/04/2021 al 26/06/2021.

Il corso è riservato ai residenti della regione Liguria che sono in possesso della qualifica di “Allenatore Giovani Calciatori – Licenza C” con almeno 6 mesi di tesseramento al 30 giugno 2020 e si svolgerà in modalità online.

La domanda di ammissione dovrà essere effettuata unicamente compilando un apposito modulo online entro il 08/04/2021 attraverso il seguente link: https://stcorsionline.it/;

non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza. Per ulteriori dettagli si rimanda al Bando in allegato.