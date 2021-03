Calcio, Pietra Ligure. I biancazzurri pronti a ripartire: "Profondo rispetto per i giocatori che non proseguiranno"

Si è svolto nel pomeriggio odierno un summit in casa Pietra Ligure per decidere se e come ripartire, dopo il via libera della LND alla ripresa dell' Eccellenza.

I biancazzurri saranno ai nastri di partenza, seppur il presidente Faggiano abbia già preannunciato un certo numero di defezioni.

"Le preoccupazioni per la situazione sanitaria non sono svanite - conferma il massimo dirigente biancazzurro - ma abbiamo firmato una lettera e per rispetto nei confronti del presidente Ivaldi ci faremo in qualche modo trovare pronti per il rientro in campo.

Non so quale tipo di formazione potremo schierare, di certo proveremo a giocarcela con tutti, ma abbiamo già un certo numero di giocatori che ci ha preannunciato la loro volontà di non riprendere a giocare, soprattutto per evitare il rischio di incorrere in problematiche lavorative in caso di contagio.

Una scelta che noi rispettiamo profondamente e che testimonia anche la qualità morale di questo gruppo fantastico guidato da mister Pisano.

Chiudiamo questa stagione, se la Figc confermerà il via, e poi penseremo a riorganizzare il futuro"