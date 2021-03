Calcio, Serie D. I recuperi partono con gli anticipi. Vado, occhio ai risultati di Borgosesia, Saluzzo e Fossano

Non sarà un week end senza Serie D, anzi i recuperi calendarizzati nel fine settimana avranno un peso specifico particolarmente marcato nella lotta per non retrocedere.

Il Vado sarà uno spettatore particolarmente interessato agli esiti del derby cuneese tra il Saluzzo e il Fossano (ore 14:30), mentre l'altra squadra al momento proiettata verso la retrocessione diretta, il Borgosesia, riceverà al Comunale la Lavagnese (ore 15:00).

Stabilire quale possano essere il risultato maggiormente favorevole ai rossoblu nel confronto tra le squadre di Boschetto e Viassi non è così semplice: uno stop del Saluzzo permetterebbe infatti al Vado di non perdere terreno dai granata, avvicinando al contempo il Fossano. In caso contrario i biancoblu rimarrebbero fanalino di coda, con il Saluzzo pronto però ad agganciare il Casale al sestultimo posto.

Livescore ovviamente attivo su Svsport.it.

Le designazioni.

BORGOSESIA CALCIO - LAVAGNESE 1919

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Tommaso Menolli di Rovereto e Francesco Scifo di Trento

SALUZZO - FOSSANO CALCIO

Arbitro: Mattia Mirri di Savona

Assistenti: Ivan Alexandrovic Denisov di Bari e Cosimo De Tommaso di Voghera