Pallapugno. Definita la ripartenza della Serie A, si riparte a metà maggio

Si riparte! La pallapugno si prepara a tornare negli sferisteri con il campionato italiano di Serie A.

Il calendario ufficiale, per la prima parte della stagione, prevede che le dieci squadre al via comincino a giocare tra venerdì 14 e 16 maggio. In totale 18 i turni della regular season, che si concluderà venerdì 3 settembre.

La formula del torneo prevede un girone all'italiana, con partite di andata e ritorno ai nove giochi. Le prime otto classificate saranno promosse alla fase successiva a eliminazione diretta. Dai quarti di finale si tornerà ai giocare agli 11 con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. Le squadre classificate al nono e decimo posto disputeranno uno spareggio in gara unica su campo neutro e la perdente retrocederà in Serie B.

Coppa Italia: le prime quattro squadre classificate al termine del girone di andata della regular season accederanno direttamente alle semifinali, mentre la finale si giocherà 28 agosto, alle 21, nello sferisterio di Santo Stefano Belbo.



SERIE A - Calendario ufficiale 2021

SERIE A - Le squadre

SERIE A - Regolamento 2021

PALLAPUGNO - Norme per tutti i campionati