Albissole in lutto in queste ore per la scomparsa di Renzo Corsini, padre del preparatore dei portieri e membro del consiglio direttivo ceramista.

Il club biancazzurro ha immediatamente rivolto un messaggio di cordoglio per il proprio tesserato:

"L' Asd Albissole rivolge a Ugo Corsini le più sentite condoglianze per la morte del padre Renzo, scomparso nella mattinata odierna.

A Ugo e alla sua famiglia esprimiamo il nostro cordoglio più profondo".