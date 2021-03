Volley, Serie B2 femminile. Carcare non si ripete, Cuneo passa 3-1 in Val Bormida (Fotogallery)

Le ragazze biancorosse dopo la convincente partita di sette giorni fa in quel di Bra, non sono riuscite a ripetersi.

In questa partita va detto che Battistelli ha dato spazio a quasi tutta la rosa a sua disposizione per cui alcuni automatismi sono venuti a mancare, di certo l'arma vincente dei muro e difesa viste in altre circostanze questa sera non sempre hanno funzionato. Nel sestetto iniziale si rivede la Masi centrale in coppia con la Giordani, libero Moraglio, in regia la Zunino, banda Raviolo e opposti Cerrato e Gulisano, sono poi entrate la Briano, Rossi, Tarricco, Cafagno e Bellandi. Il primo set vede le ragazze di casa partire bene e chiudere il set 25 a 18.

La giovane formazione ospite, che ha messo in luce alcune ottime individualità e con ampi margini di miglioramento non si disunisce e nel secondo mette in difficoltà le biancorosse, che non riescono ad arginare le cuneesi che si impongono 25 a 19. Il terzo è sicuramente il set più intenso e combattuto, si assistono a lunghi scambi e a pregevoli difese, peccato per una svista arbitrale che sul 23 pari non vede una evidente invasione di piede, con le proteste di Battistelli che si prende anche un giallo e finisce 25 a 23 per le ospiti.

Il quarto set vede le rocce di casa in calo di concentrazione, diversi errori in battuta e in attacco non gli permettono più di rientrare in partita e quindi alla fine a festeggiare sono le grintose ospiti 25 a 20.