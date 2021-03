Calcio, Varazze presente alla ripresa dell'Eccellenza. Il vicepresidente Pongilione: "C'erano troppe variabili per penalizzare le squadre con una retrocessione"

Nessuna sorpresa sul fronte varazzino in merito all'adesione al campionato di Eccellenza.

I nerazzurri saranno ai nastri di partenza al momento della ripresa del campionato, una volta venute meno le retrocessioni in Promozione.

"Con coerenza, dopo la posizione che abbiamo assunto nella lettera firmata - spiega il vicepresidente Pongilione - torneremo assolutamente in campo. Potremmo avere, come tante altre società qualche problematica in merito alla piena disponibilità dei giocatori, ma questa era una delle variabili che avevamo sottolineato quando avevamo richiesto il blocco delle retrocessioni.

Tutte le squadre potranno avere diversi intoppi da qui al termine del torneo e un'eventuale retrocessione sarebbe stata troppo penalizzante per chiunque.

L'auspicio è che la maggior parte delle società partecipino, poi magari era più opportuno varare il format e il via aspettando di avere il quadro chiaro, ma questa è una valutazione a titolo personale".