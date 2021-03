Calcio, Eccellenza. Nel girone B c'è una nuova defezione, rinuncia anche il Molassana

La Società dopo lunghe ed attente riflessioni sia sugli aspetti sportivi sia, e soprattutto, sull’aspetto della sicurezza sanitaria ritiene che non vi siano al momento le condizioni per riprendere l’attività.

La pandemia è tornata in una fase di forte diffusione anche a causa delle nuove varianti in circolazione e pur ritenendo molto validi i protocolli individuati dalla Federazione, riprendere gli impegni agonistici oggi significherebbe, a nostro modo di vedere, correre un rischio che potrebbe condizionare la salute dei nostri tesserati, quella delle loro famiglie e gli aspetti lavorativi, non essendo il calcio a questi livelli l’attività principale per giocatori, tecnici e dirigenti.